ЦБ обнаружил пропажу почти 50 тысяч страховых полисов в СК НАСКО
Центробанк сообщил о результатах инвентаризации, проведенной в АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО). Признаны утраченными 48,3 тысячи бланков ОСАГО.
Пресс-служба регулятора подчеркивает, что страховые полисы, заключенные компанией, являются недействительными после отзыва у нее лицензии.
Ранее ЦБ усмотрел в деятельности НАСКО признаки вывода активов. Дело о банкротстве страховой компании будет рассмотрено в конце августа.ЭкономикаБанки Татарстан
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