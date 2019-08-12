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Экономика

ЦБ обнаружил пропажу почти 50 тысяч страховых полисов в СК НАСКО

15:02, 12.08.2019
ЦБ обнаружил пропажу почти 50 тысяч страховых полисов в СК НАСКО
Фото: gor-gid.ru

Центробанк сообщил о результатах инвентаризации, проведенной в АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО). Признаны утраченными 48,3 тысячи бланков ОСАГО.

Пресс-служба регулятора подчеркивает, что страховые полисы, заключенные компанией, являются недействительными после отзыва у нее лицензии.

Ранее ЦБ усмотрел в деятельности НАСКО признаки вывода активов. Дело о банкротстве страховой компании будет рассмотрено в конце августа.

ЭкономикаБанки Татарстан
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