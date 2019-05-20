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РСА признал недействительными полисы ОСАГО, выданных НАСКО

16:49, 20.05.2019
РСА признал недействительными полисы ОСАГО, выданных НАСКО
Фото: gor-gid.ru

Российский союз автостраховщиков (РСА) признал недействительными полисы ОСАГО, которые были оформлены АО «Национальная страховая компания Татарстан» («НАСКО»).

Как сообщается на сайте РСА, речь идет об обычных и электронных договорах, заключенных с 15 мая.

«При покупке полиса ОСАГО РСА настойчиво рекомендует всем автовладельцам проверять номер бланка полиса на сайте РСА. В случае, если полис принадлежит страховой компании АО «НАСКО», не заключайте договор ОСАГО: данный полис будет признан недействительным», — говорится в сообщении союза.

Ранее Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО). Также отозваны лицензии у страховой компании «Респект». В обеих компаниях введена временная администрация. В НАСКО заявили, что отзыв лицензий не связан с неплатежеспособностью.

Общество Татарстан
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