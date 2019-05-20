РСА признал недействительными полисы ОСАГО, выданных НАСКО

Российский союз автостраховщиков (РСА) признал недействительными полисы ОСАГО, которые были оформлены АО «Национальная страховая компания Татарстан» («НАСКО»).

Как сообщается на сайте РСА, речь идет об обычных и электронных договорах, заключенных с 15 мая.

«При покупке полиса ОСАГО РСА настойчиво рекомендует всем автовладельцам проверять номер бланка полиса на сайте РСА. В случае, если полис принадлежит страховой компании АО «НАСКО», не заключайте договор ОСАГО: данный полис будет признан недействительным», — говорится в сообщении союза.

Ранее Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО). Также отозваны лицензии у страховой компании «Респект». В обеих компаниях введена временная администрация. В НАСКО заявили, что отзыв лицензий не связан с неплатежеспособностью.