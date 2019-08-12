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Ак Барс Банк снизил ставки по ипотеке

13:05, 12.08.2019

Ставка по ипотечным кредитам на покупку готового и строящегося жилья
снизилась до диапазона от 9,4 до 9,9% при условии личного и имущественного
страхования, а также при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до
80%.

«На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ крупные российские банки продолжают
понижать ипотечные ставки. Ак Барс Банк не остается в стороне и снижает
ставки не только по ипотеке, но и потребительским кредитам. При сохранении
тенденции к смягчению денежно-кредитной политики банк может продолжить
снижение ставок по ипотеке», — Екатерина Макеева, руководитель направления
продаж и развития партнерского канала Ак Барс Банка.

По программе рефинансирования можно оформить ипотечный кредит по ставке
9,9% годовых.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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