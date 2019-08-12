В Челябинске предложили установить памятник Салавату Юлаеву

Председатель Ассоциации башкирских организаций Рауль Асатулин выступил с инициативой установить в Челябинске памятник национальному башкирскому герою Салавату Юлаеву.

Предполагается, что монумент должен быть установлен на одноименной улице, чтобы встречать гостей, въезжающих в Челябинск со стороны Северо-Запада. Издание «Вечерний Челябинск» добавляет, что в этом городе сейчас проживает не менее 164 тысяч башкир.

Напомним, в феврале этого года Центробанк выпустил памятные монеты в честь 100-летия образования Республики Башкортостан. На одной из этих монет изображен памятник Салавату Юлаеву.