Завтра в шести районах Казани отключат электричество
В ряде домов Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани 13 августа на время отключат электричество. Отключение связаны с плановым ремонтом ЛЭП, подстанций и обслуживанием распределительных сетей, сообщает сайт мэрии города.
- С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Большая Красная, 36, ул. Касаткина,25, ул. Лобачевского, 11, 12, 15, 16, ул. Карла Маркса, 31, 29, 36.
- С 8.00 до 20.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Ново-Светлая, в домах с 2 по 35, ул.Окольная, 1, 3.
- С 8.00 до 20.00 свет отключат в Московском районе по адресам: ул. Блюхера, 4, ул. Бондаренко, 23, 25, 27, 29, 29а, ул. Воровского, 21, пр. Ибрагимова, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, ул. Короленко, 19, 21, 23, ул. Черноморская, 11, пр. Ямашева 9, 17, 17/1, 17/2.
- С 8.00 до 17.00 без электричества останутся дома Ново-Савиновского района по адресам: пр. Фатыха Амирхана, 21, ул. Меридианная, 30, пр. Ямашева, 43, 45, 61, 65.
- С 8.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Авангардная, 88, 90/48, ул. Братьев Касимовых, 16, 18, ул. Хусаина Мавлютова, 8/20, 10, 14, 24, 24а, Оренбургский тракт, 138, 138б, 138в, ул. Поперечно-Авангардная, 9, ул. Сафиуллина, 18, 24. В это же время электричество отключат в частных домах, расположенных по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, 2-я Рубежная, 2-й Рубежный переулок, 2-я Прибрежная, 3-я Рубежная, 4-я Поперечно-Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Рубежная, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Задорожная, Запорожская, Землемерная, Левоприбрежная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская, Цветочная, а также в садовых некоммерческих товариществах «Дулкын» и «Труженик».
- С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе в домах, расположенных по адресам: ул. Даурская, 36, 40, 38, 38б, ул. Карбышева, 7, 36/2, ул. Латышских Стрелков, 2а, 3, ул. Джаудата Файзи, 2а, а также в домах поселка Радужный по улицам: Загоскина, Райская, Тенишева, Коринфского, Хлебникова.
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