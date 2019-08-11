«Сочи» не может забить в пятом туре РПЛ подряд

Клуб «Сочи» в пятом туре чемпионата России по футболу сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Матч стал для подопечных Александра Точилина пятым подряд, в котором его команда не может распечатать ворота соперника. Безголевая серия новичков Российской премьер-лиги составляет 450 минут.

Ранее «Сочи» не смог забить «Спартаку» (0:1), «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:3) и «Уфе» (0:0).

Напомним, за сочинцев играет несколько бывших игроков «Рубина», в числе которых воспитанник казанского футбола Эльмир Набиуллин.