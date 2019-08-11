Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Китайская компания Huawei провела презентацию платформы сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse. Она поможет ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
«Cyberverse — это новый мир, дополненный новыми знаниями об окружающей среде», — передает ТАСС слова эксперта по стратегии Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вея Луо.
На сессии по AR и VR технологиям конференции Huawei Developer Conference — 2019 показали пример использования сервиса — человек мог наводить камеру телефона на здания в кампусе компании Huawei в Дунгуане и видеть всю информацию о маршруте, номерах зданий, свободных помещениях для проведения встреч и даже играть в казуальные игры (аналогично игре PokemonGo).
По словам Вей Луо, такая технология способна в целом изменить подход к развитию многих областей. В частности, она может быть использована в туризме, когда при наведении на ту или иную область путешественник будет видеть информацию о музее, скульптуре или пути следованиям к объектам. Также это может быть полезно при совершении покупок (человек сможет видеть без захода в магазин данные о характеристиках товара, его стоимости и наличии размеров), при посещении больниц, вокзалов, аэропортов.
На презентации был сделан акцент на том, что новая технология даст толчок развитию бизнеса, так как платформа открывает новые возможности для рекламодателей.
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