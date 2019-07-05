«Википедия» заблокировала группу авторов, критиковавших оппозицию и хваливших чиновников

Российская «Википедия» заблокировала восемь учетных записей редакторов, согласованно добавлявших в энциклопедию различные правки с критикой оппозиционеров и хваливших работу чиновников. Первым на это внимание обратила «Медуза».

Подозрительные записи были созданы с 2017 по начало 2019 года. Всего редактор «Википедии» Михаил Грузнов выделил 12 подозрительных учетных записей, которые действовали по одной схеме.

Так, добавлялись негативные комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и независимых журналистов. В частности, были переписаны позиции обвинения по делу Ивана Голунова.

Кроме того, учетные записи вносили правки с положительными комментариями про государственных чиновников, в том числе про врио губернатора Петербурга Александра Беглова, пишет издание.

В итоге чекюзеры «Википедии» после проверки пришли к выводу, что восемь из 12 авторов координируют свои действия вне «Википедии», что запрещено правилами ресурса. Они были заблокированы.

Ранее сообщалось, что YouTube начнет помечать ролики от государственных СМИ. К подобным роликам будет также прилагаться ссылка на страницу изданий в «Википедии».