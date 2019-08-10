Татарстан занял первое место в ПФО по введенным в эксплуатацию метрам жилья за первое полугодие 2019 — видео

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Республика Татарстан заняла первое место в ПФО по количеству введенных в эксплуатацию метров жилья за первое полугодие 2019 года. Всего татарстанские строители сдали 1 427,1 тыс. кв. м. за прошедшие полгода, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

За прошлый год в республике было введено 2 409,9 тыс. кв. м. жилья.

Кроме того, к концу этого года планируется сдать 29 детских садов. В конце 2021 года прибавится еще 49 детских садов.

Ведется строительство 16 школ, 5 из них уже будут сданы к 1 сентября.

Опыт Татарстана в области строительства востребован и за его пределами. Развитие городской среды, строительство спортивных и общественных объектов являются примерами для других регионов.





