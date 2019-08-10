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На канале ОТР покажут премьеру фильма об истории Татарстана

14:23, 10.08.2019
На канале ОТР покажут премьеру фильма об истории Татарстана
Фото: pixabay.com

11 августа, в честь праздника Курбан-байрам на канале ОТР покажут премьеру фильма об истории Татарстана «Вслед за эхом». Об этом рассказал замруководителя пресс-службы президента РТ Лаззат Хайдаров в своем «Инстаграме».

Он опубликовал трейлер фильма и рассказал о том, что в его создании приняли участие татарстанские историки и краеведы.

Фильм покажут 11 августа в 16:45 на телеканале ОТР.

Ранее был назван самый популярный советский фильм на YouTube.

ОбществоИсторияКультураТехнологииITТелекоммуникации Татарстан
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