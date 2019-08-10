Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби» стала самым популярным советским фильмов на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм».
Фильм набрал более 20 млн просмотров, сообщает сайт студии.
В рейтинг самых популярных фильмов на YouTube вошли также «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 млн просмотров), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (18 млн просмотров), «Девчата» (16 млн просмотров), «Белый Тигр» (англоязычная версия, 12,9 млн просмотров), «Бриллиантовая рука» (12 млн просмотров), «Служебный роман» (12 млн просмотров).
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