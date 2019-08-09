Стадион «Оренбурга» допущен на матчи РПЛ до 15 сентября

Сегодня, 9 августа, на заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение допустить до 15 сентября стадион «Газовик» для проведения домашних игр «Оренбурга» в чемпионате России по футболу.

«С учетом результатов инспекционной проверки Российской Премьер-лиги и по ходатайству РПЛ допустить, в виде исключения из ст. 10 «Места проведения матчей Чемпионата» Регламента Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, стадион «Газовик» Оренбург к проведению на нем до 15 сентября 2019 года включительно «Оренбург» домашних матчей Чемпионата России», — сообщает официальный сайт РФС.

Таким образом, «Оренбург» проведет, как минимум три матча (против «Тамбова», «Сочи» и «Рубина») на домашнем стадионе.