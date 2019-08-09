Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,8 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 64,5 — 65,8 рубля за 1$.

На этой неделе рубль ослабил свои позиции на фоне неожиданного объявления о введении санкций по делу Скрипалей, а также существенного падения нефтяных котировок до семимесячного минимума и эскалации торгового конфликта США и Китая. Также это связано с сезонным снижением сальдо текущих операций и продолжающимися покупками валюты ЦБ для Минфина.

Ожидается, что на предстоящей неделе давление на отечественную валюту сохранится, поэтому не стоит ожидать укрепления рубля в ближайшей перспективе.

Напомним, что цена на золото превысила максимум впервые за 6 лет и составила более $1,5 тыс. за унцию.

