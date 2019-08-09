ВЦИОМ рассказал о любимых писателях и жанровых предпочтениях россиян

ВЦИОМ представил данные исследования о регулярности чтения книг и жанровых предпочтениях жителей России. Респондентами опроса стали 1 600 человек старше 18 лет.

Выяснилось, что 30% россиян любят читать книги по истории, биографии и исторические романы. 28% опрашиваемых предпочитают книги для детей, а также учебники, справочники, научную и профессиональную литературу. 22% соотечественников интересуются детективами, книгами по домоводству и приусадебному участку, а 21% — фантастикой. Классическая русская и зарубежная литература популярна у 20% респондентов. Замыкают топ ужасы, книги по психологии и религии. Первые два жанра нравятся 3% людей, а последний — 2%.

Авторами, которых россияне рекомендуют к прочтению, являются русские классики. В список вошли: Александр Пушкин — его посоветуют 9% респондентов, Лев Толстой — 6%, и Федор Достоевский — 5%. 4% опрашиваемых рекомендуют к прочтению Михаила Булгакова и Михаила Лермонтова. 35% россиян не выбрали ни одного конкретного автора для прочтения.

В целом, в России читает каждый второй — 53%. Это на 2% меньше, чем в прошлом году, но больше, чем 5 лет назад. Больше всего читает книги молодежь — 83%, следом за ними респонденты с высшим образованием — 68% и люди в возрасте от 25 до 34 лет — 61%.

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