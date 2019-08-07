Для учеников начальных классов написали Конституцию в стихах

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах уже в этом году. Для этой цели разработана специальная версия основного закона в стихах и картинках, сообщают «Известия».

«Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны» представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»), а также примеры применения основного закона страны в виде «выписок из разных дел Лесного судопроизводства».

В работе над книгой участвовали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ. Книга будет адресована детям 8—14 лет.

Напомним, в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поправки в Конституцию для сбалансирования ветвей власти.

