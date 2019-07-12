Эксперты нашли вирус, который маскируется под WhatsApp

Аналитики израильской компании Check Point Research обнаружили вирус, который может маскироваться под популярные приложения.

Речь идет о программе «Агент Смит», которая заражает смартфон, используя уязвимости операционной системы Android. Вредоносный софт попадает на устройство, когда владелец скачивает фоторедактор или игру. После этого он маскируется под иконки уже установленных приложений, вроде мессенджера WhatsApp, или под браузер. Затем в них появляется навязчивая реклама. В компании Check Point Research утверждают, что от вируса пострадали более 25 млн пользователей. Об этом сообщается на официальном портале компании.

Напомним, ранее специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили новую мошенническую схему в WhatsApp.