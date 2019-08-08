Росстат сообщил о рекордном числе больных раком детей

В прошлом году в России зафиксировали рекордное число детей со злокачественными новообразованиями — 26 955 человек.

Данный показатель является самым высоким с 2008 года, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата.

Число детей, больных раком, в возрасте от 0—14 лет составило в 2018 году 21 248 человек, в возрасте 15—17 лет — 5 707 человек.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года впервые было выявлено 624,7 тысячи случаев злокачественных новообразований, что на 1,2% больше по сравнению с 2017 годом. На 100 тысяч населения в 2018 году приходится 425,3 впервые выявленных случаев рака. Это рекордное число за всю историю.