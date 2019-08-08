В Казани студентка обнаружила не отмеченный на картах водно-болотный комплекс из 42 озер

В северной части Авиастроительного района студентка обнаружила водно-болотный комплекс, ранее не отмеченный на картах. Он расположен в пойме реки Казанки и состоит из 42 озер.



Комплекс удалось найти в результате аэросъемок, которые проводила с сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан выпускница КФУ Карина Енакай. Она изучала паводкоопасные прибрежные территории Казанки и ее притоков, сообщает пресс-служба КФУ.

Представителям кафедры природообустройства и водопользования удалось доказать экономическую нецелесообразность какого-либо строительства на севере Авиастроительного района, в пойме Казанки.

«В период разлива Казанки примерно 240 тысяч квадратных метров площади в долине реки будут затапливаться. Во-первых, это негативно скажется на построенных объектах, а во-вторых, вода в Казанке станет грязнее», — сообщила выпускница.

Экологи КФУ предлагают создать на этом месте охраняемую природную территорию — природный парк «Долина древней реки», который охватывал бы русло и берега Казанки, устьевые участки четырех впадающих здесь притоков и древние русла.



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