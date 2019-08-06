В КФУ рассказали, когда в августе можно будет увидеть звездопад

Больше всего «падающих звезд» можно увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Об этом рассказал профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики Казанского федерального университета, директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

В указанные дни ожидается до 100 метеоров в час. Лучше всего наблюдать за звездопадом в 2-3 часа ночи. Однако этому может помешать близкая к полнолунию Луна и тучи, сообщает пресс-служба КФУ.

Нефедьев отметил, что изучение метеорных потоков помогает прогнозировать, какие тела Солнечной системы в будущем будут разрушаться под воздействием Солнца и солнечного ветра — впоследствии они образуют облака метеорной пыли.