На трех федеральных трассах в Татарстане заработала система непрерывного контроля скорости

На федеральных трассах «Москва — Уфа», «Казань — Оренбург» и «Казань — Ульяновск» начала использоваться система непрерывного контроля средней скорости машин. В автоматическом режиме 100 приборов контролируют 290 участков дорог протяженностью более 900 километров.

В этом году системой непрерывного контроля скорости будут оборудованы дороги регионального значения. Среди них: Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, а также Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Сорочьи Горы — Шали.

Датчики объединены между собой и фиксируют и мгновенную скорость под камерой, и среднюю скорость между ними, сообщает республиканское УГИБДД.

Водители, привыкшие пользоваться антирадарами, теперь не смогут прибавлять скорость после проезда под камерами, так как системы непрерывного контроля теперь следят за автомобилем на протяжении большого участка пути.

Ранее сообщалось, что в Татарстане находится более трети всех дорожных камер ПФО.