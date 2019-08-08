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Минниханов посетит Каспийский форум в Туркменистане

11:29, 08.08.2019
Минниханов посетит Каспийский форум в Туркменистане
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов 12 августа посетит Каспийский экономический форум в Туркменистане.

Глава региона посетит крупнейший нефтеперерабатывающий завод, чтобы посмотреть уровень развития предприятия, и обсудит экономические взаимоотношения со страной, сообщает пресс-служба президента.

Мероприятие будет проходить в зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана принял участие в открытии завода компании из РТ «Ай-Пласт» в Ростовской области.

МероприятияБизнес-форумОбществоВласть Татарстан
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