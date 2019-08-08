Минниханов посетит Каспийский форум в Туркменистане
Президент РТ Рустам Минниханов 12 августа посетит Каспийский экономический форум в Туркменистане.
Глава региона посетит крупнейший нефтеперерабатывающий завод, чтобы посмотреть уровень развития предприятия, и обсудит экономические взаимоотношения со страной, сообщает пресс-служба президента.
Мероприятие будет проходить в зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана принял участие в открытии завода компании из РТ «Ай-Пласт» в Ростовской области.МероприятияБизнес-форумОбществоВласть Татарстан
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