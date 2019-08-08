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В армии создадут спецподразделения антихакеров

09:34, 08.08.2019
В армии создадут спецподразделения антихакеров
Фото: pixabay.com

В Вооруженных силах России создаются особые подразделения, которые будут находить и нейтрализовать виртуальные угрозы.

Уже разработано программное обеспечение для защиты локальных сетей. Благодаря новой системе доступ к «военному интернету» извне будет невозможен, сообщают «Известия».

Солдаты-призывники в такие подразделения попасть не смогут. Кибервойска будут состоять из офицеров со специальным высшим техническим образованием.

Роты локализации виртуальных угроз уже действуют в бригадах связи окружного подчинения. Решение о создании таких подразделений в других частях будет принято Минобороны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует вернуть в армию Вооруженные силы ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки. Это поможет поднять технические возможности войск в полевых условиях на новый уровень. Большая часть понтонно-мостовых соединений была расформирована при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные были распущены по решению Анатолия Сердюкова.

ОбществоВластьТехнологииIT
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