К 2020 году каждое пятое офисное рабочее место в России будет виртуальным

К следующему году каждое пятое офисное рабочее место в России станет виртуальным, сообщает «Российская газета».

Такой прогноз заявляют агентство J'son & Partners Consulting и сервис «Битрикс24». Ожидается, что совокупная экономия за счет перехода части сотрудников на удаленную работу превысит 1 трлн рублей. Аналитики оценивают, что ежегодный эффект от удаленной работы составит 94 млрд рублей. Пока число дистанционных работников в России не превышает 1% от количества экономически активного населения.



Напомним, ранее эксперты ВНИИ труда подготовили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Согласно результатам исследования, в число новых профессий вошли такие специальности, как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и так далее.

