НАТО потребовало от России покинуть территорию Крыма

Глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич призвал Россию освободить территорию Крыма и вывести все войска. Обращение размещено на сайте НАТО.

По его словам, альянс не согласен с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией.

«Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — подчеркнул Пич.

Кроме того, он добавил, что российская сторона должна освободить украинских моряков, задержанных в Азовском море за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина призвала исключить Россию из Совбеза ООН.