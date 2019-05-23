НАТО потребовало от России покинуть территорию Крыма
Глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич призвал Россию освободить территорию Крыма и вывести все войска. Обращение размещено на сайте НАТО.
По его словам, альянс не согласен с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией.
«Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — подчеркнул Пич.
Кроме того, он добавил, что российская сторона должна освободить украинских моряков, задержанных в Азовском море за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина призвала исключить Россию из Совбеза ООН.Общество
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