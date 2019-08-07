СМИ сообщили, что сторонники Атамбаева захватили несколько бойцов спецназа

Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после попытки его задержать.

Сам бывший политик находится в своей резиденции, задержать его не смогли, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Атамбаев продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые хотят его задержать. Силовики никого не подпускают к дому, где находится бывший президент Киргизии. Его сторонники возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции. Также собравшиеся жгут покрышки. На данный момент пострадали уже более 10 человек.