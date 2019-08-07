СМИ: экс-президент Киргизии не задержан и продолжает сопротивляться бойцам спецназа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые хотят его задержать.

«Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление», — заявил представитель штаба бывшего лидера страны.

На данный момент спецназ никого не подпускает к дому, где находится Атамбаев, откуда «продолжают звучать выстрелы». Его сторонники возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции. Также собравшиеся жгут покрышки, пишет ТАСС.

Изначально сообщалось, что спецназ уже задержал бывшего президента Киргизии. Атамбаева увезли в неизвестном направлении.

В ходе операции по задержанию Атамбаева спецназ применил огнестрельное оружие, пострадали около 10 человек. Сообщается также, что среди пострадавших — один журналист. В резиденции во время штурма находились сторонники Атамбаева, которые пытались возводить баррикады и иными способами противостоять штурмующим.

В конце июня парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности. Его обвиняют в выдаче наградного оружия российским гражданам, в том числе членам ОПГ, незаконной покупке земли, сокрытии доходов.