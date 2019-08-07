Новости происшествий

16:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани не меньше 180 водителей-наркоманов, алкоголиков и душевнобольных

15:07, 07.08.2019
В Казани не меньше 180 водителей-наркоманов, алкоголиков и душевнобольных
Фото: speedcam.online

Прокуратура Казани требует лишения водительских прав 180 жителей города, страдающих расстройством поведения из-за употребления наркотиков, алкоголя либо психических заболеваний. 147 исков уже удовлетворены судами, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.

По решению Фемиды водительские удостоверения лиц, которые могут стать источником бед на дороге, будут аннулированы.

Еще 33 иска сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее в Казани привлекли к ответственности за отказ от теста на наркотики виновника пролета по Булаку, что 2 июня снес 59 метров забора и чудом выжил с пассажирами в BMW Х5M.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров