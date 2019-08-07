В Казани не меньше 180 водителей-наркоманов, алкоголиков и душевнобольных

Прокуратура Казани требует лишения водительских прав 180 жителей города, страдающих расстройством поведения из-за употребления наркотиков, алкоголя либо психических заболеваний. 147 исков уже удовлетворены судами, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.



По решению Фемиды водительские удостоверения лиц, которые могут стать источником бед на дороге, будут аннулированы.

Еще 33 иска сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее в Казани привлекли к ответственности за отказ от теста на наркотики виновника пролета по Булаку, что 2 июня снес 59 метров забора и чудом выжил с пассажирами в BMW Х5M.