Дэвид Немировски: «Задача-минимум для «Торпедо» — выйти в плей-офф»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о задачах команды на сезон и трансферной политике клуба.

— Какая задача ставится перед командой в сезоне-2019/20?

— Задача-минимум — выйти в плей-офф. А затем — пройти в этих соревнованиях как можно дальше…

— В межсезонье «Торпедо» в очередной раз существенно обновило состав. Можно ли говорить об усилении команды?

— Надеюсь, что да. Пока я доволен составом команды. Можно сказать, что наше комплектование завершено на 98 процентов. После турнира в Нижнем Новгороде посмотрим, нужны ли нам еще какие-либо изменения.

— Вы поменяли всех легионеров «Торпедо». Были не слишком довольны их игрой в предыдущем сезоне или просто не смогли удержать хоккеистов, нашедших лучшие варианты для продолжения карьеры?

— У каждого из легионеров своя история. От кого-то мы ожидали в прошлом сезоне большего, а с кем-то хотели продолжить работу и в новом сезоне, но не сложилось. Энди Миле, например, снова предпринял попытку пробиться в состав клуба НХЛ, заключив контракт с системой «Аризоны».

— Редко бывает, чтобы все нападающие-легионеры играли в центре. Но ваши новички Джордан Шрёдер, Пол Щечура и Куинтон Хауден, имеющие опыт выступлений в НХЛ, являются центрфорвардами. Не перебор ли это для команды, в заявочном списке которой еще пять центрфорвардов?

— Уверен, что появление в составе этих нападающих — большой плюс для нас. В России хорошие центрфорварды в дефиците, а ведь такие игроки просто необходимы любой команде. Центральный нападающий способен быть универсалом, при необходимости сыграть с краю, а вот крайний нападающий редко может эффективно играть в центре. Полагаю, что мы провели хорошую работу на трансферном рынке, — сказал Немировски.

Сегодня, 7 августа, стартует Кубок губернатора Нижегородской области. В турнире, кроме «Торпедо», также примут участие минское и московское «Динамо» и ташкентский клуб «Хумо».

Напомним, ранее стало известно о переходе в нижегородский клуб нападающего Куинтона Хаудена.