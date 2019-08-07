Депутат о выдвижении Шипулина в Госдуму: «Зачем парламенту еще один спортсмен?»

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Депутат Игорь Лебедев подверг критике выдвижение олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина в кандидаты на выборы в Госдуму.

«Зачем «Единой России» и парламенту еще один спортсмен???» — написал Лебедев в «Твиттере».

При этом депутат прикрепил к своему твиту ссылку на новость о Шипулине, который потратил на предвыборную кампанию 3,2 миллиона рублей, в три раза больше, чем его конкуренты.