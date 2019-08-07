В Татарстане воздух сегодня прогреется до +19 градусов

В среду, 7 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь.

Ветер западный умеренный, местами сильный, порывами до 15-18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +14°С до 19°С. В Казани днем ожидается от +16°С до 18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +14°С до 18°С.