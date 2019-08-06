Сайманов о звонке Миллера по Сутормину: «Не звонил, конечно!"

Фото: Скриншот

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал об истории с переходом полузащитника Алексея Сутормина в питерский «Зенит».

— Сутормин — самая громкая тема лета. Вы лично принимали решения по поводу того, чтобы его отпустить в «Зенит». Скажите честно: вы просто не хотите переходить дорогу «Газпрому» или ждете алаверды? Например, Джорджевича.

— Конечно, я жду алаверды. Я всегда держу в голове наши добрые отношения с «Зенитом». Мы долго сотрудничаем. Говорят, почему при любом руководстве у вас и так далее. А потому что там профессиональные люди работают. Мы говорим: «Дайте нам игроков, которые у вас не играют — мы дадим им практику, подготовим для вас. Вы заработаете денег, и мы может тоже заработаем».

— Это правда, что вы покупали Сутормина за 3 миллиона, которые были бонусом за Азмуна? И потом продавали тоже за 3 миллиона.

— Ага, сейчас я тебе все скажу. Не больше 3 миллионов. Но и его тоже не за 3 миллиона покупали. Откуда такие цифры вообще?

— Миллер по Сутормину звонил?

— Нет, конечно.

— Вы провели трансферную кампанию за деньги от продажи Азмуна. Можно сказать, что «Рубин» будет жить, выращивая игроков?

— Мы стремимся к этому, — сказал Сайманов в интервью влогу «Красава».