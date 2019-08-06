Роспотребнадзор РФ дал рекомендации по выбору дыни

Роспотребнадзор РФ напомнил покупателям, на что нужно обращать внимание при покупке дыни, а также дал рекомендации по выбору места покупки.

В ведомстве сообщили, что лучше всего покупать дыню в супермаркете или на официальном рынке, так риск отравиться испорченным продуктом снижается. Сам плод должен быть целым и слегка пружинить.

— Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. В соответствии с требованиями санитарных правил дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне, — говорится в рекомендациях.

Дыня должна быть без пятен, вмятин и трещин. Не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения в ней бактерий из-за высокого содержания сахара.

Для выбора сладкого плода стоит обратить внимание на звук. Если раздастся глухой звук — плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, — нет.

Важно обратить внимание на то, что дыня должна слегка пружинить. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый. При этом если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела.

Роспотребнадзор РФ отмечает, необходимо обратить внимание и на правильное употребление продукта. Не стоит держать разрезанную и недоеденную дыню в тепле, при комнатной температуре, лучше убрать ее в холодильник.

Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что есть риск получить расстройство желудка. Однако научных доказательств этому факту нет.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Татарстана опубликовал рекомендации по выбору арбузов. Особое внимание порекомендовали обратить на внешний вид ягоды, чтобы понять, не «перекормлен» ли он нитратами.

