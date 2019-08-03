Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как правильно выбирать арбуз

Роспотребнадзор Татарстана опубликовал рекомендации по выбору арбузов. Особое внимание в ведомстве порекомендовали обратить на внешний вид ягоды, чтобы понять, не «перекормлен» ли он нитратами.

— О том, что арбуз «перекормлен» нитратами, говорят следующие признаки: интенсивно красный цвет с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, что идут от сердцевины к корочке, у здорового арбуза белые, темно-белые, но ни в коем случае не желтые; у настоящего арбуза срез искрится крупинками, у фальшивого поверхность гладкая, глянцевая; если поместить кусочек мякоти арбуза в стакан с водой, то вода с хорошим арбузом просто помутнеет, — говорится в рекомендациях ведомства.

Также Роспотребнадзор по РТ напомнил, что действующими санитарными правилами не допускается продавать арбузы по частям. Поэтому гражданам рекомендовано воздержаться от покупок арбузных долек.

Напомним, ранее рекомендации по выбору арбузов публиковало Роскачество. Это ведомство объясняло, как правильно определять зрелость арбуза на слух, постучав по нему.