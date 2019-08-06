Страховой Дом ВСК признан «Компанией года 2018»

Фото: пресс-служба компании САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии «Компания года 2018» в номинации «Страховая компания», войдя в число лучших российских предприятий. Ранее компания уже получала награду дважды — в 2013 и 2015 годах.

Традиционно премия вручается лидерам основных сегментов российского бизнеса. В этом году экспертный совет назвал лучшей страховой компанией года ВСК, отметив ее финансовую устойчивость и надежность, а также постоянное расширение страхового сервиса в интересах клиентов. В 2018 году компания вывела на открытый рынок мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого в режиме онлайн можно не только купить полис без звонков и визитов в офис страховой компании, но и дистанционно урегулировать страховое событие.

На торжественной церемонии награждения диплом «Компания года» победителю в номинации «Страховая компания» вручили генеральный директор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Светлана Хоркина.

Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий поблагодарил членов экспертного совета за высокую оценку деятельности компании и добавил: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить клиентов и партнеров, которые на протяжении многих лет доверяют ВСК. Безусловно, мы будем продолжать внедрять новые идеи и технологии, применять свои знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры чувствовали поддержку надежной компании».

Ежегодная национальная премия «Компания года», учрежденная в 1998 году, стала общественным институтом, который не только поощряет самые успешные компании, но и создает имидж российского бизнеса. Процедура определения лауреатов проходит в два этапа. Сначала на основании рэнкингов, составленных партнерами премии — РА «Эксперт РА» и Аналитической системой Медиалогия, — формируется список номинантов. На втором этапе лауреатов конкурса определяет Экспертный совет, в который входят более 20 влиятельных представителей бизнеса и государственной власти, общественных деятелей.

«На протяжении нескольких лет ВСК показывает высокие финансовые результаты. Это происходит во многом благодаря профессиональной работе всей нашей команды. Мы постоянно совершенствуем систему управления ключевыми процессами, что также приносит дополнительный синергетический эффект и говорит о правильности выбранной стратегии развития», — комментирует председатель совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

Победителями становятся наиболее яркие и значимые представители своих отраслей, обладающие безупречной деловой репутацией и показавшие положительную динамику работы в предыдущем году.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»