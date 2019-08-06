Продажи АвтоВАЗа за 7 месяцев выросли на 2,2%

В январе — июле 2019 года АвтоВАЗ продал 203 672 автомобиля. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 2,2%.

«За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года», — сообщает компания.

Ранее сообщалось, что в мае этого года российский авторынок показал максимальное падение за два года. Даже АвтоВАЗ показал неважный результат, темпы роста продаж компании снизились до 0,4%.