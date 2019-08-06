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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +16 градусов

04:31, 06.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 6 августа, в Татарстане ожидается облачная погода. В большинстве районов возможны дожди, местами сильные.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 18-23 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +11°С до 16°С. В Казани днем ожидается от +12°С до 14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до 15°С.

Общество Татарстан
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