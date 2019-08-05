Защитник «Ак Барса» Юдин сделал дубль в игре за Олимпийскую сборную России

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин оформил дубль в игре за Олимпийскую сборную России против «Локомотива» (4:1) на предсезонном сборе в Сочи.

Всего в активе хоккеиста 4 (2+2) очка по системе гол+пас в двух матчах турнира. Накануне Юдин отдал две голевые передачи в игре с «Авангардом».

Юдин перешел в «Ак Барс» в середине прошлого сезона. Всего за казанскую команду защитник провел 34 матча, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Напомним, недавно стало известно, что «Ак Барс» завершил 2018 год с убытком в 16,2 миллиона рублей.