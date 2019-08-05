Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Суд продлил арест уроженцу Нижнекамска аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Это связано с необходимостью завершить экспертизу изъятых у молодого ученого предметов. В СИЗО он останется до 7 сентября.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина рассказала, что этот аргумент для оставления аспиранта под стражей приводится уже в третий раз, передает «ОВД-инфо».

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова.

В первый раз аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать.

