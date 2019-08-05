Права требования «Сувар Девелопмента» к краснодарской «дочке» оценили в 5 раз дешевле номинала

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ООО «Сувар Девелопмент» опубликовал оценку дебиторской задолженности компании. Анализировались только права требования к ООО «Краснодар Девелопмент» на 322,8 млн рублей.

Согласно отчету, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, рыночная стоимость этого объекта составляет 62,7 млн рублей. Это в 4,9 раза меньше номинальной стоимости долга.

Ранее уже сообщалось о задолженности «Краснодар Девелопмента» перед материнской компанией. При этом права требования к «Татфондбанку» и ПАО «Интехбанку» на 15 млн рублей оценили в 167 тысяч.