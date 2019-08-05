В Бразилии наркобарон переоделся в свою 19-летнюю дочь, чтобы сбежать из тюрьмы

Лидер крупной бразильской наркогруппировки Клаувино да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью-тинейджером с помощью силиконовой маски и парика, но выдал себя своей нервозностью, сообщает газета The Guardian.

42-летний мужчина по прозвищу «Коротышка» хотел оставить дочку в тюрьме Рио-де-Жанейро вместо себя. Для этого он переоделся в ее одежду — узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка. Надел силиконовую маску с женскими чертами лица, длинноволосый черный парик и очки. Однако, по словам полиции, на выходе его выдало то, что он слишком сильно нервничал

Позже власти обнародовали видеозапись, на которой с да Сильвы сначала снимают очки и парик, а затем он сам снимает с себя женскую одежду и маску, а также называет свое имя.

Полицейские намерены выяснить, была ли 19-летняя дочь наркобарона соучастницей при попытке побега.Сейчас да Сильву перевели в отделение тюрьмы строгого режима и накажут за попытку скрыться.

По данным властей, да Сильва является одним из лидеров «Красной команды» — одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии, контролирующей наркоторговлю в значительной части Рио.



Не менее известен благодаря своим побегам другой наркобарон с таким же прозвищем — «Коротышка» или «Эль Чапо» (настоящее имя — Хоакин Гусман). В 2015 году он сбежал из тюрьмы через туннель длиной 1,5 км. Этим летом его приговорили в США к пожизненному сроку и 30 годам заключения сверх этого.