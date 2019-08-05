В «Динамо-Казань» перешла волейболистка сборной России

Волейболистка сборной России Ольга Бирюкова подписала контракт с «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт клуба.

«Мы надеемся, что за пару лет «свободного плавания» она приобрела достаточно профессионального и игрового опыта и сможет полноценно помочь в решении высоких задач, стоящих перед нашим клубом, а также добавит позитива и боевого духа команде. Ольга, добро пожаловать домой», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Бирюкова играет на позиции доигровщика и является воспитанницей казанского клуба. Последние два сезона волейболистка играла за турецкий «Бешикташ» и подмосковное «Заречье-Одинцово». Также Бирюкова выступала за сборную России на чемпионате мира в Японии.

Напомним, ранее стало известно о переходе в стан казанской команды капитана сборной Доминиканы по волейболу Бетании де ла Крус.