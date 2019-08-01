«Динамо-Казань» укрепило состав капитаном сборной Доминиканы

«Динамо-Казань» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с капитаном сборной Доминиканской Республики по волейболу Бетанией де ла Крус.



Прошлый сезон доминиканка провела в индонезийской Пролиге в составе клуба «Джакарта Пертамина Энерджи», с которым взяла серебро чемпионата. Также доигровщица выступала у себя на родине, в чемпионатах Пуэрто-Рико, Японии, Южной Кореи, Турции («Экзачибаши»), Италии («Скандиччи») и России (московское «Динамо»).



В составе сборной Доминиканской Республики де ла Крус становилась чемпионкой NORCECA-2009, победительницей розыгрышей Панамериканского Кубка, Центральноамериканских и Карибских игр.



Напомним, что в прошедшем сезоне коллектив «Динамо-Казань» стал четвертым.



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