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«Динамо-Казань» укрепило состав капитаном сборной Доминиканы

17:04, 01.08.2019
«Динамо-Казань» укрепило состав капитаном сборной Доминиканы
Фото: www.dinamo-kazan.com

«Динамо-Казань» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с капитаном сборной Доминиканской Республики по волейболу Бетанией де ла Крус.

Прошлый сезон доминиканка провела в индонезийской Пролиге в составе клуба «Джакарта Пертамина Энерджи», с которым взяла серебро чемпионата. Также доигровщица выступала у себя на родине, в чемпионатах Пуэрто-Рико, Японии, Южной Кореи, Турции («Экзачибаши»), Италии («Скандиччи») и России (московское «Динамо»).

В составе сборной Доминиканской Республики де ла Крус становилась чемпионкой NORCECA-2009, победительницей розыгрышей Панамериканского Кубка, Центральноамериканских и Карибских игр.

Напомним, что в прошедшем сезоне коллектив «Динамо-Казань» стал четвертым.

Ранее в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с тренером женской команды Ришатом Гилязутдиновым.

СпортВолейбол Татарстан
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