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На Украине предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией

12:51, 04.08.2019
На Украине предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Фото: pixabay.com

Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность в отношении неуполномоченных лиц, которые ведут переговоры с Россией.

По его словам, он выступает против влияния государства на жизнь общества, однако касательно внешней политики и обороны страны властям необходимо действовать четко и уверенно.

Вместе с тем Яременко предложил разрешить вести диалог с Россией лишь официальным лицам, пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее порядка 40% жителей России сообщили, что за текущее состояние российско-украинских отношений в большей степени несет ответственность Киев.

ОбществоВласть
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