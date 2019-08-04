На Украине предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность в отношении неуполномоченных лиц, которые ведут переговоры с Россией.
По его словам, он выступает против влияния государства на жизнь общества, однако касательно внешней политики и обороны страны властям необходимо действовать четко и уверенно.
Вместе с тем Яременко предложил разрешить вести диалог с Россией лишь официальным лицам, пишет «Интерфакс-Украина».
Ранее порядка 40% жителей России сообщили, что за текущее состояние российско-украинских отношений в большей степени несет ответственность Киев.ОбществоВласть
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