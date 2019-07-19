ВЦИОМ: около 40% россиян винят Украину в плохих отношениях с Россией

Порядка 40% жителей России полагают, что за текущее состояние российско-украинских отношений в большей степени несет ответственность Киев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 6% респондентов возлагают ответственность на Москву, 39% граждан считают, что обе стороны виноваты.

Кроме того, 61% опрошенных отметили, что отношения с Украиной в течение последнего года не становятся ни лучше, ни хуже и практически не меняются, передает «РИА Новости».

Также 25% респондентов считают, что обстановка между двумя странами становится все более напряженной и ухудшается, 8% заявили, что в течение года отношения нормализуются.

Опрос был проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что треть россиян считают Украину братской страной.