ВЦИОМ: около 40% россиян винят Украину в плохих отношениях с Россией
Порядка 40% жителей России полагают, что за текущее состояние российско-украинских отношений в большей степени несет ответственность Киев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 6% респондентов возлагают ответственность на Москву, 39% граждан считают, что обе стороны виноваты.
Кроме того, 61% опрошенных отметили, что отношения с Украиной в течение последнего года не становятся ни лучше, ни хуже и практически не меняются, передает «РИА Новости».
Также 25% респондентов считают, что обстановка между двумя странами становится все более напряженной и ухудшается, 8% заявили, что в течение года отношения нормализуются.
Опрос был проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что треть россиян считают Украину братской страной.Общество
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