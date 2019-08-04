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МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре

11:59, 04.08.2019
МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре
Фото: pxhere.cm

ГУ МЧС РФ по Башкирии предупредило о шквалистом усилении ветра до 17—22 м/с с 20.00 4 августа до 20.00 5 августа.

В целом ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем по западу республики до умеренного, в отдельных районах грозы. Ветер южный ночью 3—8 м/с, днем 8—13 м/с. Возможно шквалистое усиление ветра до 17—22 м/с. Температура воздуха ночью составит +7—12°, днем +19—24°, по югу до +28°, сообщили в МЧС.

На отдельных участках автодорог утром туман, видимость 500—1000 м.

Общество Башкортостан
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