Около 4 тысяч российских алиментщиков могут формально стать бомжами

Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими и лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тыс. должников. Такие данные привел глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.



По закону, семьи, от которых скрываются алиментщики, получили право через суд признавать их безвестно отсутствующими. При условии, что должника не смогли найти приставы, а со дня, когда были получены последние сведения о его местонахождении, прошел минимум год.

«Не каждый должник захочет быть ущемлен в правах, не каждый захочет возмещать потом [государству] пенсию по потере кормильца. Мы полагаем, что люди, которые скрывают свои доходы, но могут платить, выйдут из тени и начнут выплачивать средства на содержание своих детей», — цитирует «РИА Новости» Аристова.

При этом дети должников будут получать пенсию по случаю потери кормильца, а алиментщики лишатся регистрации по месту жительства, то есть формально будут признаны бомжами.

Ранее стало известно, что государство будет перечислять выплаты матерям, не получающим алименты от отцов.