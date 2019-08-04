Башкирия в число регионов-лидеров по числу пациентов с алкогольной зависимостью

Башкирия заняла пятое место в рейтинге регионов России по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя). В прошлом году таких пациентов в регионе было 2,2 тыс.

Первые два места заняли Москва и Подмосковье — по 2,8 тыс. пациентов. В топ-5 также вошли Пермский край и Челябинская область (по 2,4 тыс.), пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Ингушетии — всего один случай за весь год.

В целом в 2018 году в России встали на учёт 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Ранее Татарстан и Башкирия заняли третье и четвертое место соответственно в рейтинге регионов по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами.