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В работе Instagram произошел глобальный сбой

09:10, 04.08.2019
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Фото: pexels.com

Пользователи со всего мира сообщили о перебоях в работе социальной сети Instagram.

Согласно данным сервиса Downdetector, половина (50%) испытывают проблемы со входом в аккаунт. 44% пользователей пожаловались на плохую загрузку ленты. Еще 4% сообщили о некорректной работе веб-сайта.

Больше всего жалоб поступило из США, Бразилии, Германии, Франции, Дании, Японии, Сингапура, Малайзии. В России проблемы наблюдаются в основном в Москве.

Напомним, что предыдущий сбой в Instagram произошел в середине июля.

Технологии
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