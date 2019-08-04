В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи со всего мира сообщили о перебоях в работе социальной сети Instagram.

Согласно данным сервиса Downdetector, половина (50%) испытывают проблемы со входом в аккаунт. 44% пользователей пожаловались на плохую загрузку ленты. Еще 4% сообщили о некорректной работе веб-сайта.

Больше всего жалоб поступило из США, Бразилии, Германии, Франции, Дании, Японии, Сингапура, Малайзии. В России проблемы наблюдаются в основном в Москве.

Напомним, что предыдущий сбой в Instagram произошел в середине июля.