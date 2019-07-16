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В работе Instagram произошел сбой

23:56, 16.07.2019
В работе Instagram произошел сбой
Фото: pixabay.com

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел сегодня в нескольких стран мира.

Чаще всего на проблемы жаловались пользователи в США. С неполадками также столкнулись в Бразилии, Великобритании и Нидерландах, следует из информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 60%), еще 25% не могут войти в аккаунт. Кроме того, примерно 14% жалуются на работу сайта в целом.

Напомним, что в начале июля пользователи жаловались на неполадки в работе приложений WhatsApp, Instagram, Facebook и Facebook Messenger.

ТехнологииIT
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