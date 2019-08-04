Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Сегодня, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, власти регионов будут создавать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС в случае, если собственник застраховал жилье. Таким образом компенсации из бюджета и от страховой компании будут синхронизированы.

В случае наступления ЧС можно будет будет получить жилье или деньги. Страховая сумма составит 300-500 тыс. рублей. Доля участия страховщика в выплате может составлять от 30% до 95%, доля региона - от 5% до 70%.

Напомним, что услуга страхования квартиры останется добровольной, так что платить за нее или нет — выбирать собственнику. О том, зачем это было сделано и повлияют ли изменения в законе на размеры суммы в платежках за ЖКУ, которые получат жители Татарстана, — в материале «Реального времени».